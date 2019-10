Incidente nell'ex miniera di Cave: tre operai intossicati dal monossido

TARVISIO - Si trovavano nell'ex miniera di Cave del Predil per effettuare delle manutenzioni. Gallerie che conoscono bene, per averci passato metà della loro vita. Però qualcosa è andato storto, e tre cinquantenni sono rimasti intossicati per le esalazioni di monossido di carbonio. Il micidiale gas sarebbe fuoriuscito dal motore di un generatore utilizzato per portare corrente nelle gallerie.

L'incidente è accaduto nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre. I tre sono operai di una ditta di Tolmezzo a cui è affidata la manutenzione dell'ex miniera. Sul posto ambulanze e elicottero del 118, che ha subito preso in carico i tre feriti. Dopo una tappa all'ospedale di Tolmezzo, c'è stato il trasferimento al nosocomio di Cattinara, a Trieste, per essere destinati alla camera iperbarica. A Cave sono accorsi anche i carabinieri di Tarvisio.