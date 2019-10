Ritrovo di pregiudicati: chiuso per 15 giorni un locale di via Roma

UDINE - Un locale di borgo stazione, il «Papi» di via Roma, è stato oggetto di un provvedimento di sospensione dell'attività per 15 giorni da parte della Polizia di Udine. Il provvedimento è scattato giovedì pomeriggio. Il questore ritiene l'esercizio pubblico un ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose.

Intervento della Polizia

Nel corso di una serie di controlli effettuati nelle ultime settimana, gli agenti della Polizia hanno segnalato che il locale era frequentato da stranieri con precedenti penali e da persone dedite allo spaccio di stupefacenti. Oltre a ciò, i residenti della zona, lamentavano un disturbo della quiete pubblica. Come se non bastasse, i poliziotti hanno anche accertato che i gestori hanno somministrato alcol a una ragazza di 16 anni. Da qui la decisione di sospendere l'attività per due settimane.