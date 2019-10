Scontro tra un'auto e una bicicletta: ferita una 49enne

TAVAGNACCO - Un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre ha coinvolto un'auto e una bicicletta. I due mezzi si sono scontrati poco dopo le 15 in via Colugna. A restare ferita in modo serio è stata una ciclista di Udine di 49 anni. Alla guida dell'auto, una Hyunday, c'era una 55enne di Tavagnacco.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Tavagnacco, che ha tentato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il mezzo a due ruote, nel tentativo di svoltare in via Feletto, si è scontrata con l'auto che proveniva da Colugna diretta verso Feletto.

E' intervenuto il personale del 118 che ha stabilizzato la ciclista sul posto prima di trasportarla in ospedale. La strada è rimasta chiusa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.