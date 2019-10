Auto fa zig-zag in Borgo stazione: alla guida c'è un ubriaco, al suo fianco un evaso

UDINE - All'inizio sembrava un intervento di routine per la segnalazione di guida pericolosa. Gli agenti della Polizia locale di udine, poco dopo le 21 di giovedì 10 ottobre, sono accorsi in via Roma fermando un veicolo dopo un breve inseguimento.

Dall'auto è subito sceso il passeggero, tentando la fuga. E' stato però raggiunto dagli uomini in divisa e identificato. Si tratta di un udinese di 21 anni evaso dagli arresti domiciliari. E' stato quindi arrestato da una Volante della Polizia di Stato e ricondotto nella sua abitazione.

Il conducente dell'auto, invece, un 29enne albanese residente in città, è risultato positivo all'alcol test. Aveva nel sangue un tasso quattro volte superiore al consentito. E' quindi scattata la sospensione della patente e il sequestro del mezzo. A bordo della vettura si trovava anche una donna con una bimba di un anno.