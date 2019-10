Comuni, la carica dei contabili: 11 posti a Udine, altri 6 in provincia

UDINE - Accelera finalmente la corsa alle assunzioni nei Comuni della provincia di Udine e anche nelle Uti, pur destinate a essere cancellate dalla controriforma degli enti locali messa in cantiere dalla giunta.

La nuova infornata di concorsi per gli uffici amministrativi e contabili degli enti locali, in programma a partire da dicembre, riguarda in particolare il Comune di Udine, che fa la parte del leone con 11 posti, oltre alle Uti della Carnia e Riviera-Bassa friulana e Mortegliano, con altri 6 posti complessivi. Anche in vista di queste prove la Funzione pubblica Cgil della provincia di Udine promuove corsi, gratuiti per gli iscritti e soggetti a una quota di partecipazione per i non tesserati Cgil: 6 le lezioni in calendario, in programma tra martedì 15 ottobre e lunedì 4 novembre, tutti con inizio alle 15 nella sede provinciale di via Bassi 36.

Le iscrizioni sono ancora aperte, telefonando al 335.5745905, al 346.7230204 o allo 0432.550320. Le materie comprendono norme e contratti sul lavoro negli enti locali, nozioni di diritto amministrativo, ordinamento finanziario e contabile.