Eventi gratuiti in negozio per «contrastare» il commercio on line

UDINE - 'Gulp!', negozio specializzato in scarpe per donna e bambino presente a Udine dal 1977, ha deciso di riproporsi sulla piazza udinese lanciando il primo di una serie di eventi gratuiti, in programma sabato 12 ottobre alle 16 in corte Savorgnan.

Sarà infatti ospite Luisa Camatta, consulente d’immagine che, per questo evento, farà una consulenza a cinque fortunate clienti, per insegnare loro come scegliere la giusta calzatura in base alle reali esigenze e alle occasioni d'uso personali, come abbinare le scarpe all'abito, che colori scegliere e come abbinarli nel proprio guardaroba. Durante la sua consulenza verrà eseguita un'analisi di armocromia, per scoprire quali colori donano di più e quindi come abbinare poi le scarpe. Omaggio finale a ciascuna cliente che ha beneficiato della consulenza, la sua specifica palette cromatica. Sarà quindi un’occasione vedere Luisa all’opera mentre le clienti prenotate verranno consigliate, infatti sarà possibile assistere gratuitamente e cogliere i suggerimenti, farne tesoro ed essere informate su eventi successivi in negozio.

A completare il pomeriggio la lettura delle favole ai bambini, lette da un lettore volontario, di alcuni libri selezionati della libreria Tarantola di Udine.

Anna Stoppa, la fondatrice, che gestisce il negozio insieme alla figlia Cristina, invece di arrendersi al commercio online, ha deciso di non farsi travolgere e di dare nuova linfa vitale all’attività. «Abbiamo bisogno di eventi catalizzatori per rivitalizzare il centro di Udine non solo organizzati dal Comune, ma anche da noi commercianti che facciamo parte integrante di questo tessuto cittadino. Anche i negozianti devono dare il loro contributo e noi non abbiamo intenzione di tirarci indietro, è una sfida che vogliamo cogliere», spiegano Anna e Cristina. L’invito è quindi aperto a tutti per sabato 12 ottobre alle 16.