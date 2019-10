Via Aquileia: cancellata la seconda striscia di parcheggi blu

UDINE - E' durata pochi giorni la seconda striscia di parcheggi blu in via Aquileia. Prima della riapertura ufficiale della strada dopo il rifacimento del porfido, i nuovi stalli a pagamento sono già stati rimossi. L'intervento è stato realizzato venerdì mattina da parte delle maestranze. Per dare seguito alla modifica, la giunta ha dovuto approvare una variante in corso d'opera.

Una scelta dettata dalle polemiche sollevate subito dopo la posa delle nuove strisce, che hanno travolto l'amministrazione convincendola al passo indietro. Ora la strada potrà riaprire e l'unica novità, oltre alla pavimentazione, riguarda la pista ciclabile che è stata realizzata sul lato sinistro della via (percorrendola in direzione porta Aquileia).