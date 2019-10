A Moruzzo un corso di autodifesa femminile targato Csen Fvg

MORUZZO – Nuovo corso di autodifesa femminile a Moruzzo. Il progetto, promosso dal Comune in collaborazione con il comitato regionale dello Csen – Centro Sportivo Educativo Nazionale -, ha preso il via lo scorso 8 ottobre e durerà per circa due mesi, fino al 26 novembre. Le lezioni si svolgeranno alla palestra comunale, tutti i martedì, dalle 20 alle 21, ed è ancora possibile iscriversi. Per farlo è sufficiente presentarsi direttamente alla alla sede del corso, poco prima della lezione, oppure contattare il comitato regionale Csen allo 0432624844 (www.csenfriuli.it).

LE LEZIONI - Gli istruttori sono il maestro Gabriele Garcea, responsabile tecnico Csen per il Fvg e insegnante di karate, e Marianna Pertoldi, a sua volta istruttrice della medesima arte marziale e psicologa. L’appuntamento dedicato alle donne è stato promosso e caldeggiato dall’assessore per le politiche sociali, Manuela Liva, e dal sindaco di Moruzzo, Albina Montagnese, che hanno anche partecipato alla prima lezione. Quello della violenza sulle donne è un argomento che riempie le pagine di cronaca, con questo progetto il Comune di Moruzzo ha voluto dare una risposta concreta alle sue cittadine.