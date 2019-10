Controlli straordinari in Borgo stazione e al Terminal studenti

UDINE - Il Questore di Udine ha disposto una serie di controlli straordinari del territorio, che sono andati a sommarsi a quelli che quotidianamente vengono svolti dalla sezione Volanti finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari e al contrasto della diffusone di stupefacenti. I servizi sono stati effettuati da personale della Polizia di Stato della locale Questura affiancato da quello del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di stanza a Padova e da due unità cinofile della Guardia di Finanza. Nel complesso, in tre giorni, sono state identificate 265 persone, controllati 60 veicoli e 7 pubblici esercizi, al titolare di uno dei quali ieri è stata sospesa la licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, elevate 2 contravvenzioni al codice della strada.

Tra le persone fermate ce n’è stata una che è andata in escandescenza dopo il controllo: ha iniziato a opporre resistenza, scalciando e sputando, oltre a insultare pesantemente gli agenti. La persona in questione è stata arrestata e segnalato amministrativamente quale assuntore di stupefacenti.

Tre invece le persone indagate in stato di libertà: un cittadino indiano per inosservanza del divieto di ritorno nel comune udinese, un cittadino marocchino per la stessa violazione e per le lesioni cagionate a un cittadino ghanese col quale aveva litigato e che è stato a sua volta indagato per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello da cucina di 21 cm.

Se nelle giornate di mercoledì e giovedì i controlli hanno riguardato soprattutto la zona limitrofa alla stazione ferroviaria e le molte aree verdi del centro, in particolare il parco ‘Martiri delle foibe’ e i giardini ‘Ricasoli’, venerdì mattina alle ore 7, con l’ausilio di due cani antidroga della Guardia di Finanza, gli agenti della Questura hanno svolto controlli ai tanti studenti in arrivo nel centro udinese dalla provincia al terminal studenti, finalizzati a reprimere e prevenire il consumo di stupefacenti tra i più giovani. 12 gli autobus di linea extraurbana controllati: a bordo di uno di questi è stato indentificato un giovane trovato in possesso, all’interno del proprio zaino tra libri e astucci, di 2 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana, cartine da fumo e un ‘grinder’; il ragazzo è stato segnalato amministrativamente. All’interno di una altro pullman, sotto i sedili, è stato trovato un altro grammo circa di marijuana, abbandonato da un ignoto alla vista dei poliziotti.