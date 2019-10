Fiaccolata in piazzale D'Annunzio per ricordare i due agenti uccisi a Trieste

UDINE - La lista civica 'Io Amo Udine' ha ricordato, venerdì sera, in piazzale D’Annunzio, i due poliziotti uccisi nella questura di Trieste, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Presenti alla commemorazione la presidente Daniela Perissutti e il segretario Stefano Salmè.

Perissutti ha affermato: «La nazione si è stretta attorno alla Polizia di Stato e alle famiglie dei due poliziotti uccisi e questo a dimostrazione che, nonostante il senso di sfiducia e di distacco dei cittadini verso le istituzioni, il legame tra la cittadinanza e gli uomini in divisa è ancora fortissimo». Salmè ha criticato uno Stato che non riesce garantire la prima ragione della sua esistenza e cioè la tutela dei suoi confini: «Non è accettabile che in Italia entri liberamente chiunque, esponendo cittadini e forze dell’ordine a pericoli di ogni sorta. Immigrati come Alejandro Augusto Stephan Meran, che, tra l’altro ha abitato anche a Udine, in via Riccardo di Giusto, non sarebbe dovuto entrare nel nostro Paese».

La commemorazione è stata denominata 'Figli delle Stelle', esattamente come amavano definirsi i due poliziotti quando uscivano in pattuglia la notte. Presenti circa un centinaio di cittadini.