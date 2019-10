Scontro tra una moto a un'auto: muore un ragazzo di 26 anni

SAN GIORGIO DI NOGARO - Un centauro di 26 anni è morto sabato sera in un incidente stradale verificatosi attorno alle 19 tra San Giorgio di Nogaro e Muzzana. La vittima è Flavio Ermacora, residente a Muzzana del Turgnano.

Il giovane era in sella alla sua Kawasaki Ninja e stava percorrendo la strada regionale 14 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura che proveniva dal lato opposto, con a bordo tre persone.

Il centauro è volato sull'asfalto e le sue condizioni, ai primi soccorritori accorsi sul posto, sono apparse subito disperate. Nonostante tutti i tentativi per rianimarlo da parte del personale medico, per il 26enne non c'è stato nulla da fare. A fare luce sull'accaduto saranno i carabinieri.