Donna accoltellata dall'ex compagno in via Scrosoppi

UDINE - Fatto di sangue nella serata di domenica 13 ottobre a Udine. Una donna è stata accoltellata in via Scrosoppi, probabilmente al temine di una lite. A colpirla con un coltello è stato un uomo, straniero, con cui la donna pare abbia avuto una relazione in passato. L'uomo ha poi cercato di togliersi la vita, senza riuscirci.

La giovane, 20 anni, è stata colpita al collo, ma per sua fortuna non è rimasta ferita in modo grave. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20. A dare l'allarme è stata una coppia che passava da quelle parti, che ha sentito le grida di aiuto della 20enne. Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia insieme al personale del 118. L'aggressore è stato ricoverato in ospedale e sottoposto a una delicata operazione. La 20enne invece è stata medicata e già dimessa.

Ora gli investigatori sono al lavoro per fare piena luce sulla vicenda.