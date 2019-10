Parroco si ribalta con l'auto andando a messa

BUJA - Brutta avventura per don Bruno Buzzolini, parroco 81enne che celebra le funzioni a Buja. Domenica, proprio mentre in auto stava raggiungendo la località di Urbignacco per una messa, si è capottato finendo ruote all'aria.

Qualche botta per il parroco

Per fortuna nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi. La vettura è finita prima contro il guardrail e quindi si è rovesciata. Il parroco non è rimasto ferito (solo qualche botta per lui) ed è riuscito autonomamente a uscire, sgusciando dal portabagagli, dopo che un passante glie l'ha spalancato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Don Bruno è stato portato in ospedale, a San Daniele, per alcuni controlli.