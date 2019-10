Eme Ursella ha premiato i clienti più ‘fedeli’ sul web

BUJA – Sono Derek Barbesini di Azzano Decimo e Patrik Maggiore di Turriaco i vincitori del contest «Snap the Experience», promosso da Eme Ursella tra i suoi clienti. Un concorso fotografico per raccontare attraverso le immagini la storia e l’evoluzione delle case Eme Ursella, presente sul mercato del Friuli Venezia Giulia e del Veneto dal 1976. Un periodo durante il quale l’azienda di Buja ha realizzato oltre mille abitazioni prefabbricate. A stabilire i vincitori (che hanno ricevuto in premio un Amazon Echo Plus) sono stati gli utenti di Facebook, che a «colpi» di mi piace hanno decretato la foto più bella.

IL CONTEST - «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto dal contest – afferma Andrea Ursella – che dimostra come la nostra clientela resti soddisfatta dai nostri prodotti anche a distanza di anni. Questo ci dà fiducia per continuare a cercare sempre nuove soluzioni e nuove proposte». Eme Ursella, infatti, è in grado di soddisfare sia una clientela più classica e più in là con gli anni, sia quella più giovane, grazie agli enormi passi in avanti compiuti negli ultimi passi negli ambiti del design e della domotica. «Senza dimenticare la sostenibilità dello spazio casa e dei materiali impiegati nella costruzione – aggiunge Ursella». La premiazione del contest è avvenuta nel corso dell’ultima edizione di Casa Moderna, dove l’azienda di Buja ha presentato, in anteprima, i nuovi modelli della Serie 2020: una collezione di 12 abitazioni personalizzabili capaci di unire la tradizione costruttiva dell’azienda alle correnti architettoniche e agli stili abitativi più moderni.

LE CASE - Tutti gli elementi delle case Ursella sono certificati secondo le normative europee e vengono realizzati nella sede centrale a Buja. Escono dallo stabilimento già completi di impianti in modo da essere poi trasferiti nel luogo prescelto dal cliente per concludere i lavori e consegnare una casa completa in ogni sua parte. Abitazioni antisismiche, costruite con materiali tradizionali, resistenti al fuoco, caratterizzate da un perfetto isolamento acustico, termico ed elettromagnetico.