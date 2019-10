In tangenziale a 166 km/h: patente ritirata e 847 euro di multa

UDINE – Fine settimana di controlli, come di consueto, sulle strade del Fvg. Gli agenti della Polizia stradale di Udine, nello specifico, hanno fermato 1.234 veicoli, sottoponendo a verifiche 754 persone. Le infrazioni complessivamente elevate sono state 530, 1.098 i punti decurtati, 20 le patenti ritirate, 9 le carte di circolazione.

A spiccare è stata la contestazione effettuata nei confronti di una persona di 24 anni che circolava al chilometro 1 della strada regionale 676 (la tangenziale sud), in comune di Pradamano, alla velocità di 166 km/h, superando di ben 67 km/h il limite imposto di 90 km/h. Al conducente è stata immediatamente ritirata la patente di guida, dalla quale verranno decurtati 10 punti, ed è stata applicata una sanzione di 847 euro.

Le pattuglie della Polizia stradale hanno anche contestato 37 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 16 violazioni per l’uso del telefonino alla guida; fra queste, un conducente è risultato ‘recidivo’, ovverosia era già stato sanzionato per lo stesso motivo nell’ultimo biennio. Questo automobilista particolarmente indisciplinato, oltre alla sanzione amministrativa di 165 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, si vedrà sospendere la stessa per un periodo fino a 3 mesi.