A Udine il primo meeting internazionale tra giovani imprenditori europei

UDINE - Si concentrerà sull’innovazione e la digitalizzazione delle imprese il focus tematico del primo incontro internazionale, a Udine, tra giovani imprenditori, programmato per venerdì 18 nella Sala Ajace del Comune. Il meeting è organizzato dal Comitato giovani imprenditori della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, costituito dai presidenti dei gruppi giovanili delle categorie economiche dei due territori e presieduto da Fabio Passon. L’evento si realizza nell’ambito di Een-Enterprise Europe Network, la più grande europea di supporto allo sviluppo delle pmi, e coinciderà anche con l’assemblea generale dei giovani imprenditori europei 'Jeune – Young Entrepreneurs Organization of the European Union', per la prima volta organizzata nel capoluogo friulano e presieduta da Andrea Gelfi.

Venerdì sarà dunque un’intensa giornata di lavori, che avrà come cuore l’approfondimento delle 14.30, a cui interverranno come ospiti speciali Sergio Arzeni, già direttore Ocse a Parigi, e Oscar Di Montigny, manager di primo piano in Banca Mediolanum e acclamato divulgatore, esperto di innovative marketing, comunicazione relazionale e corporate education. Di Montigny parlerà anche della visione proattiva e positiva delle nuove generazioni in tema di sostenibilità ambientale, economia circolare e responsabilità sociale d'impresa, e il crescente impegno degli imprenditori sul tema.

Al focus saranno presentate anche due esperienze di giovani imprese, quella di Mauro Germani, Ceo di Soplaya, e Deborah Gelisi, di Podere Gelisi. A moderare il dibattito sarà la giornalista del Sole 24 Ore e conduttrice della trasmissione Europa Europa di Radio 24 Silvia Bernardi.

L’evento pubblico sarà preceduto da un incontro riservato tra rappresentanti di giovani imprenditori di diversi Paesi europei per la discussione e l'approvazione di un documento d'azione comune in tema di giovane impresa, che sarà poi presentato nel corso del focus tematico pomeridiano. A seguire, invece, dalle 16.30 circa, sono programmati gli incontri d'affari B2b tra le imprese guidate da giovani imprenditori italiani e stranieri.

Per poter partecipare ai B2b è necessario iscriversi e compilare il profilo d’impresa sul sito https://www.b2fair.com/business-meets-future2019, per consentire i migliori matching con gli altri imprenditori iscritti. Per partecipare al focus tematico delle 14.30 o per richiedere ulteriori informazioni è invece sufficiente inviare una mail a promozione@ud.camcom.it.