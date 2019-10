Schianto a Lugugnana: morto un 39enne friulano

PORTOGRUARO - Un 39enne di Latisana, Stefano Vignotto, è morto in un incidente verificatosi nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre a Lugugnana di Portogruaro.

L'auto sulla quale viaggiava (una Ford) è finita contro un albero per cause ancora in corso di accertamento. E' probabile che il maltempo abbia contribuito a causare il sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare.

L'incidente si è verificato poco dopo le 23. Le operazioni di recupero della salma e di bonifica dell'arteria sono proseguite fino alle 3 del mattino.