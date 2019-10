Proliferazione della fauna selvatica: dalla Regione primo ok ai piani di abbattimento

UDINE - Approvata a maggioranza dalla IV Commissione permanente, presieduta da Lorenzo Tosolini (Lega) e alla presenza dell'assessore regionale Stefano Zannier, la proposta di legge nazionale numero 9 presentata dai consiglieri Piccin e Nicoli (Fi), che interviene sulla legge nazionale 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in modo che le Regioni possano gestire il controllo degli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari vigenti, affidando l'attuazione dei Piani di abbattimento ai cacciatori soci delle riserve di caccia, coordinati dalle guardie venatorie afferenti alle amministrazioni pubbliche.

Nel corso dell'esame che ha preceduto il voto, la consigliera Ilaria Dal Zovo (M5S) aveva ribadito la netta contrarietà del MoVimento Cinque Stelle: aumentare la pressione venatoria non è per i pentastellati la soluzione migliore per affrontare il problema, mentre sarebbe più opportuno attuare con maggiore determinazione i metodi ecologici indicati dalla legge nazionale. Favorevole alla proposta di legge nazionale il consigliere Diego Moretti (Pd) che ha rimarcato come la popolazione di cinghiali sia in costante aumento, fenomeno comune a molte altre regioni e presente anche nelle aree dove sono stati messi in atto metodi ecologici, mentre Nicola Conficoni (Pd) ha espresso alcune perplessità sulla pdln chiedendo una mappatura regionale dei danni registrati in agricoltura e dei sinistri automobilistici, richiesta condivisa anche dal consigliere Furio Honsell (Open Sinistra Fvg).

La consigliera Mara Piccin (Fi), prima firmataria del provvedimento, ha precisato che non si tratta di norme legate alla caccia quanto piuttosto alla tutela del territorio, dell'economia e della salute pubblica, ricordando poi che la lunga sperimentazione avviata in alcune zone della regione per arginare la presenza di cinghiali non abbia prodotto i risultati sperati. L'assessore regionale Zannier ha quindi fornito alcuni dati legati alla crescita della popolazione degli ungulati, riferendo che è cresciuta in Fvg l'entità dei danni automobilistici - dai 143mila euro del 2017 si è passati ai 154mila del 2018 - e come sia aumentato anche il numero delle segnalazioni in agricoltura: 91 i casi dell'anno scorso mentre quest'anno sono già 218. Relatori per l'Aula del provvedimento saranno Mara Piccin per la maggioranza e Ilaria Dal Zovo per la minoranza.