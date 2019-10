Rapinatore condannato a 2 anni di carcere preso dai carabinieri

UDINE - Lo scorso 14 ottobre, i carabinieri della stazione di Udine, in ottemperanza a un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, hanno rintracciato e arrestato M.P., 48enne domiciliato in città, pregiudicato.

Lo stesso è stato portato nel carcere di Udine dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione, in quanto condannato per reati di rapina aggravata in concorso e lesioni commessi in provincia di Varese negli anni 2009, 2016 e 2017.