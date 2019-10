Rissa tra giovani migranti: denunciati 3 minorenni

UDINE - Rissa tra giovani migranti ospitati nella Casa dell'Immacolata di via Chisimaio, a Udine. A fronteggiarsi sono stati una ventina di ragazzi, venuti alle mani, pare, per futili motivi. Il fatto è accaduto giovedì 17 ottobre.

Denunciati 3 minorenni

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Udine est che hanno denunciato per rissa tre minorenni, due pakistani e un afghano. Quest'ultimo è stato costretto a ricorrere alle cure del personale medico, ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. All'arrivo dei militari dell'Arma la maggior parte dei ragazzi si era già dileguata. Sono in corso le indagini per ricostruire nei dettagli l'accaduto.