Al Palamostre di Udine va in scena il teatro solidale

UDINE - Una serata a teatro, all'insegna del divertimento e della solidarietà. Sabato 19 ottobre, al Palamostre di Udine (alle 20.30), la compagnia Tetris porterà in scena «Il morto sta bene in salute», commedia giallo-comica in due atti di Gaetano di Maio per la regia di Marcello Altieri.

PENSIONE DELLA TRANQUILLITÀ - L’opera teatrale narra le vicende della Pensione della Tranquillità, un luogo tutt’altro che tranquillo per concedersi un po’ di riposo, gestita da Gennaro e Nannina Bottiglieri; la situazione si complica quando i due trovano una valigia con una grossa somma di denaro: sono i soldi che un boss ha dato ad un killer per un omicidio su commissione e il capomafia, una volta scoperto dov'è finito il malloppo, chiederà a loro di eliminare il suo bersaglio. Tra personaggi bizzarri, situazioni surreali, equivoci esilaranti, tresche amorose e killer improvvisati, lo spettacolo offrirà al pubblico colpi di scena, bugie e raggiri, il tutto a ritmo serrato in un susseguirsi di situazioni comiche.

ANDOS - Oltre al divertimento, però, la serata teatrale sarà occasione per sostenere anche l'Associazione Donne Operate al Seno-Comitato di Udine, cui andrà il ricavato dell'iniziativa. L'Andos Udine, cui ogni anno si rivolgono un centinaio di persone, è infatti impegnata da oltre 30 anni in un percorso a fianco di chi è stato colpito da neoplasia mammaria, per dargli supporto e speranza; un percorso che si sviluppa in diverse attività, dal sostegno psicologico, ai consigli nutrizionali e alla consulenza chirurgica e legale, dall’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione, all’aiuto economico fino alla creazione di una borsa di studio di ricerca ad hoc presso l'Ospedale di Udine e che è stata resa possibile anche grazie alla raccolta fondi. L'evento ha il patrocinio del Comune di Udine e il supporto del Campeggio Club Udine.