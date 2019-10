Presentato lo sportello 'Sos eventi Fvg'

UDINE - Nasce in Friuli Venezia Giulia il primo 'Sportello Sos Eventi' a livello italiano gestito da un Comitato regionale Pro Loco: l'innovativo progetto è stato reso possibile dalla Legge regionale n. 7/2019, che prevede misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali, anch'essa un unicum a livello nazionale. Valter Pezzarini, presidente del Comitato regionale Pro Loco e il consigliere regionale Mauro Bordin, primo firmatario della legge, lo hanno presentato a Udine nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia.

Un aiuto concreto per le associazioni

Lo Sportello, che ha sede a Villa Manin di Passariano di Codroipo, aiuterà gratuitamente non solo le Pro Loco ma tutte le associazioni regionali ed enti del Terzo Settore che si rivolgeranno a esso per ricevere supporto su vari aspetti, quali la consulenza circa gli adempimenti amministrativi necessari per l’organizzazione di sagre ed eventi e la compilazione e trasmissione delle pratiche telematiche allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap). Infatti la maggior parte delle iniziative che le associazioni sono solite organizzare, singolarmente o all’interno di eventi contenitore come sagre o fiere tradizionali, sono incluse nell’ambito delle attività produttive e pertanto di competenza del Suap. Per utilizzare i portali Suap le associazioni hanno dovuto, nell’ultimo decennio, o provvedere autonomamente oppure rivolgersi, come accaduto nella maggior parte dei casi, a professionisti a titolo oneroso: spese, quest'ultime, che pesano molto sui bilanci, soprattutto in quei sodalizi che hanno piccole-medie dimensioni. Ora lo Sportello Soa Eventi Fvg offrirà in modo continuativo e gratuito le proprie competenze in qualità di intermediario e facilitatore tra gli utenti e la pubblica amministrazione. Non solo: fornirà una serie generale di informazioni sull'organizzazione degli eventi e consulenza in campi come ad esempio l’igiene alimentare, la somministrazione di alcolici, la prevenzione antincendio e le emissioni acustiche. Nel caso in cui si renda necessario il parere di un tecnico professionista, lo sportello ha a disposizione propri consulenti dedicati, oppure è in grado di indirizzare l’utente verso specifiche tipologie di professionisti competenti in materia.

I commenti

«Grazie al consigliere Bordin e al Consiglio regionale - ha dichiarato Pezzarini - per questa legge che dà sostegno non solo al mondo delle Pro Loco ma di tutto l'associazionismo che, come sappiamo, è fatto essenzialmente di volontari i quali prestano gratuitamente il loro tempo a beneficio delle comunità. Il nuovo sportello ben s'inserisce nella direzione che come Comitato abbiamo improntato in questi anni, attraverso la formazione continua, di una sempre maggiore qualità nell'organizzazione degli eventi pubblici. Rimangono ancora delle sfide da affrontare, soprattutto nel campo della burocrazia e della gestione della sicurezza, ma adesso abbiamo un aiuto in più». «Altre risposte possono arrivare solo da disposizioni nazionali - ha aggiunto Bordin - ma per quel che ci riguarda, con le competenze che abbiamo, a livello regionale abbiamo voluto dare un sostegno a tutto il settore con una legge la quale ha trovato l'approvazione unanime di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie alle Pro Loco e al presidente Pezzarini per quello che fanno a favore delle comunità e per la collaborazione a questo importante progetto».

Come funzionerà lo sportello

Lo Sportello Soa Eventi Fvg, che è seguito Barbara Battaia, Cinzia Tessitori e Alberto Guerra insieme al segretario del Comitato Marco Specia, è già attivo a Villa Manin di Passariano di Codroipo: telefono 0432 900908 e-mail sportello@prolocoregionefvg.it, orari lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-18 e sabato ore 9-13 previo appuntamento.