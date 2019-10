In piazza Primo Maggio torna il Luna Park di Santa Caterina

UDINE - Torna in piazza Primo Maggio il tradizionale «Luna Park di Santa Caterina 2019». L'appuntamento, come informa il Comune di Udine, è fissato da domenica 20 ottobre a lunedì 18 novembre. Previste modifiche alla viabilità.

Dalle 6 di domenica 20 alle 6 di mercoledì 23 ottobre in piazza Primo Maggio su un tratto di circa 70 metri tra il colle del Castello e l’ellisse centrale saranno istituti il 'Divieto di sosta temporaneo 0-24' e il 'Divieto di transito' per ogni categoria di veicoli. Pertanto i veicoli provenienti da nord verranno fatti proseguire lungo la corsia all’uopo rideterminata mentre quelli provenienti dal lato Basilica BV delle Grazie non potranno svoltare a sinistra lungo la bretellina adiacente l’ellisse centrale ma lo faranno all’intersezione semaforica.

Dalle 20 di martedì 22 alle 6 di mercoledì 23 ottobre, sempre in piazza Primo Maggio, e nell’area interessata dagli allestimenti saranno istituiti il 'Divieto di sosta temporaneo 0-24' per ogni categoria di veicoli, in tutte le aree di sosta (meglio identificate in loco) e il «Divieto di transito» per ogni categoria di veicoli. Pertanto i veicoli provenienti da piazza Patriarcato verranno deviati verso via Treppo o via Manin; i veicoli provenienti da vicolo Porta verranno deviati in via D’Azeglio o via Verdi (residenti/frontisti); i veicoli provenienti da via Pracchiuso verranno deviati in via Sant’Agostino; e i veicoli provenienti da via Diaz (ovest) e via Gorizia verranno deviati verso via Diaz (est).

Dalle 20 di mercoledì 23 ottobre alle 24 di lunedì 18 novembre in piazza Primo Maggio sarà istituito il 'Divieto di sosta temporaneo 0-24' per ogni categoria di veicoli, in tutte le aree di sosta (meglio identificate in loco) compresi tra l’ellisse centrale, la collinetta sita a fianco del P.E. all’insegna 'Bar Beethoven', la sede del Genio Militare, il palazzo 'Tessitori', l’area di sosta di fronte all’Ex Aiat (fatti salvi circa 80 stalli), largo delle Grazie, il parco Loris Fortuna, l’impianto semaforico presente all’intersezione con il viale Della Vittoria. Sarà inoltre istituita una corsia di marcia, a tratti delimitata ed evidenziata a mezzo transenne e/o new jersey bicolori, lungo tutta la piazza. Sarà apposto un segnale di 'Obbligo di fermarsi e dare precedenza' in corrispondenza dell’area d’intersezione tra la corsia proveniente da Largo delle Grazie con la corsia provvisoria di marcia per i veicoli provenienti dalla parte Sud-Est della piazza stessa; sarà realizzata una corsia di uscita dal parcheggio a raso presente sul lato sud-ovest (tale corsia in corrispondenza dell’immissione nel flusso di marcia principale avrà l’ 'Obbligo di dare precedenza e di svoltare a sinistra'). L’attraversamento pedonale posto fronte la scalinata del Liceo Classico J. Stellini verrà chiuso all’altezza del marciapiede e i flussi pedonali saranno deviati verso nord (al successivo attraversamento pedonale posto a circa 50 metri). Lungo tutta la piazza vigerà il 'Limite massimo di velocità 30 km/h'.