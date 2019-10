Ragazzo di 17 anni minacciato con un coltellino per 10 euro

UDINE - Minacciato con un coltellino per portargli via appena 10 euro. E’ accaduto venerdì pomeriggio in viale Palmanova, a Udine, a un ragazzo di 17 anni.

Il giovane, che si trovava insieme a un coetaneo, è stato avvicinato da un altro ragazzo nei pressi della panificio De Luisa. Dopo avergli puntato contro un coltellino, gli ha intimato di consegnargli tutto il denaro che aveva. Il 17enne ha aperto il taccuino consegnando 10 euro e poi ha cercato rifugio all’interno del bar.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine, che stanno cercando di fare luce sull’episodio ascoltando i testimoni.