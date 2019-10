Porta a porta: si parte il 2 dicembre dall'ex Circoscrizione 2

UDINE - Con il nuovo sistema di raccolta integrato 'casa per casa', Net assicurerà alla città di Udine i più alti standard europei di raccolta differenziata portando importanti miglioramenti alla qualità della vita dei cittadini. «Possiamo dirci più che soddisfatti del progetto 'casa per casa' che, vedrà un’importante evoluzione qualitativa rispetto al progetto iniziale definito con il comune a maggio scorso. Saremo assolutamente in linea con gli standard e gli obiettivi europei stabiliti nell’ultimo anno da Strasburgo, anzi potremo andare anche oltre, rispetto ad alcuni Paesi» anticipa con particolare soddisfazione il direttore generale Massimo Fuccaro. Una volontà serrata nel migliorare la qualità della differenziata con una raccolta a misura di cittadino «Partiremo con la raccolta 'casa per casa' lunedì 2 dicembre, dalla Circoscrizione numero 2 Rizzi - S. Domenica - Cormor - S. Rocco. Ci teniamo a sottolineare che metteremo in campo due specifiche tipologie di servizio: uno calibrato per l’utenza singola (es. per le abitazioni singole e a schiera) e uno in favore delle utenze ricadenti nei condomini. Tutti i dettagli operativi li comunicheremo prossimamente. Entrambi i servizi saranno garantiti con il massimo della qualità in termini di prestazioni, efficienza e tempistica da parte di Net e della ditta appaltatrice», aggiunge Fuccaro.

L’obiettivo primario del nuovo modello 'casa per casa' di Net è e sarà soprattutto quello di migliorare la qualità dei rifiuti conferiti e raccolti puntando intensamente sull’educazione e sensibilità ambientale, fornendo ai cittadini ed alle attività economiche informazioni immediate e precise. Net e il Comune di Udine vogliono essere un esempio virtuoso a livello europeo.» aggiunge il Presidente Alessandro Cucchini. In merito, a novembre, in favore della Circoscrizione n.2, Net sarà impegnata intensamente sul fronte dell’educazione ambientale: con la consegna di un nuovo libretto informativo: un manuale d’uso e d’aiuto per il giusto conferimento comprensivo delle istruzioni e modalità (giornate di raccolta, modalità d’uso dei contenitori, ecc.), con l’organizzazione di incontri pubblici settimanali di concerto con l’amministrazione comunale.

«In queste prime settimane - continua il direttore Fuccaro - saremo inoltre molto attenti alle richieste ed esigenze di cittadini, amministratori condominiali e attività economiche. Noi non non vogliamo imporre un metodo standard e bloccato come accade in altre realtà regionali, vogliamo evolvere assieme agli utenti un sistema di raccolta differenziata che semplifichi l’ordinarietà e migliori la qualità della vita della città, per Net questo è l’obiettivo primario».