In migliaia dal Fvg a Roma per la manifestazione contro il governo

UDINE - Anche il Friuli Venezia Giulia ha dato il proprio contributo alla manifestazione nazionale promossa in piazza del Popolo, a Roma, contro il «governo delle poltrone». Quasi 2 mila i friulani presenti, per la gran parte leghisti, ma non sono mancati nemmeno forzisti e patrioti. Sedici i pullman padani partiti dalla regione, numero record rispetto ai 14 riempiti qualche anno fa per un'altra manifestazione nazionale.

Fedriga in «prima fila»

In prima fila, ovviamente, c'era anche il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, che è intervenuto sul palco di piazza del Popolo scaldando i cuori dei friulani presenti. Tanti i volti noti avvistati nella Capitale: da Mario Pittoni agli assessori Barbara Zilli e Graziano Pizzimenti, dal capogruppo Mario Bordin all'ex sottosegretario Vannia Gava.