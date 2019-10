UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 21 ottobre, prevede su pianura e costa nuvolosità variabile con foschie. Sui monti cielo nuvoloso. Saranno probabili comunque schiarite.

Su tutte le zone non si esclude qualche debole pioggia, più probabile in genere verso ovest. In serata o nella notte probabili nebbie su bassa pianura e zona lagunare.

Farà piuttosto caldo, con le massime che, in pianura, toccheranno i 24 gradi centigradi.