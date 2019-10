Tempesta Vaia: altri 75 cantieri con i 16 milioni dei ribassi d'asta

TOLMEZZO - «Grazie ai ribassi d'asta sugli interventi già avviati, entro fine anno saranno disponibili quasi 16 milioni di euro per finanziare ulteriori 75 cantieri, distribuiti in 44 Comuni della regione, al fine di ripristinare strutture e infrastrutture danneggiate un anno fa dalla tempesta Vaia». Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando, con questo dato, l'efficacia del lavoro svolto dalla squadra di tecnici dedicata a gestire l'immensa mole di lavoro dei provvedimenti post Vaia.

600 cantieri avviati

«I nuovi interventi, per complessivi 15.910.950,17 euro, si aggiungono - ha aggiunto Riccardi - ai 600 cantieri avviati grazie ai 157 milioni messi a disposizione dallo Stato». In questi giorni, la struttura commissariale presente presso la Protezione civile regionale ha sottoposto al dipartimento nazionale di Protezione civile un ulteriore piano degli investimenti elaborato utilizzando le somme derivanti dai ribassi d'asta dei contratti di affidamento per l'anno in corso, oltre che da quelle non utilizzate a fronte delle domande per ristoro danni ai privati e imprese.

Interventi da contrattualizzare entro il 15 Dicembre

I 44 Comuni (Aquileia, Castelnovo Del Friuli, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Claut, Clauzetto, Enemonzo, Erto e Casso, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Gemona del Friuli, Lauco, Meduno, Moggio Udinese, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Polcenigo, Pontebba, Prato Carnico, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, Sappada, Sauris, Sequals, Socchieve, Spilimbergo, Stregna, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina e Vito d'Asio) e i 4 soggetti attuatori ((Cafc, Cobc, Promoturismo e Uti Carnia) competenti dovranno contrattualizzare gli interventi entro il 15 dicembre 2019.