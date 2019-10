Condannato a 4 anni di carcere: la Polizia lo rintraccia a Timisoara

UDINE - Un latitante romeno di 51 anni è stato arrestato, giovedì 17 ottobre, a Timisoara mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso nel novembre 2018 dalla Prosura di Udine, dopo essere stato condannato a una pena di 4 anni e 8 mesi per vari episodi riguardanti la commissione di reati predatori.

Gli eventi che hanno portato al provvedimento in questione sono occorsi nel periodo compreso fra il settembre 2013 e il gennaio 2014, in diverse località della provincia friulana, tra cui Codroipo, Cassacco, Udine e Martignacco, dove furono commessi dei furti in abitazioni civili. Le indagini compiute, anche attraverso presidi tecnici e l’acquisizione di elementi di prova di tipo scientifico, hanno permesso accertare la responsabilità penale del 51enne, e di almeno altri due complici.

A seguito dei provvedimenti di condanna, dopo lunghe indagini, con il concorso della Direzione centrale della Polizia criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, permettevano di rintracciare il condannato in Romania, mentre si stava imbarcando per un volo diretto a Londra all’aeroporto di Timisoara, dove è stato arrestato in esito al dispositivo della Procura di Udine. Sono in corso le procedure estradizionali a cura del Ministero di Giustizia.