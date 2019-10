Vinyl Udine: torna la mostra mercato del vinile

MARTIGNACCO - La puntina riprende a girare nel capoluogo del Friuli. Succede domenica 27 ottobre, al Palacus di via delle Scienze 100 (palasport di zona Università Rizzi), con ‘Vinyl Udine Fall Edition!’: la mostra mercato del vinile e cd usato da collezione ritorna infatti per la quarta volta dopo il successo delle edizioni precedenti.

LA FIERA - Dalle 9.30 e fino alle 19 sugli oltre 500 metri quadri del campo di gioco allestito ad hoc per l’occasione i visitatori – a fronte di un prezzo di ingresso fermo a 3 euro - potranno trovare quasi 40 espositori che, oltre che da Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana e altre regioni italiane, arriveranno anche da Vienna, Zagabria, Belgrado e Lubiana; l’offerta complessiva, grazie alle molte escursioni degli organizzatori alla caccia di espositori diversi da quelli del solito giro regionale, seleziona il meglio di rock, jazz, funk, soul, punk, new wave, dark, pop, progressive ed electronic! E non ci sono solo i dischi: tra pregiate edizioni straniere di libri fotografici dedicati ai grandi del rock, t shirt personalizzate con il proprio gruppo o cantante preferito e orologi da tavolo che segnano l’ora su un disco in vinile d’eccezione, Vinyl Udine punta ad affermarsi nel panorama regionale anche come ‘la’ fiera del merchandising musicale di qualità!

I NUMERI - Nel pieno di un trend del vinile che ha fatto registrare nel 2017 – soltanto in Italia - quasi 10 milioni di euro di ricavi, una crescita del 52% e una quota di mercato passata dal 3 al 6%, ‘Vinyl Udine’ scommette ancora su 33 e 45 giri dopo le prime tre edizioni di successo di marzo e dicembre 2018 e maggio 2019. Oltre a un ampio parcheggio e a un servizio bar attivo tutto il giorno, i visitatori troveranno al Palasport dei Rizzi anche la possibilità di scambiare i propri pezzi da collezione con gli espositori presenti. Un altro modo per essere protagonisti della ‘controrivoluzione’ di 33 e 45 giri rispetto a sua (ex) maestà lo streaming.

