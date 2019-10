Rissa nella notte in pieno centro, tra via Sarpi e via Valvason

UDINE - Serata movimentata nel centro di Udine, tra le vie Paolo Sarpi e Valvason. Due gruppetti di ragazzi si sono fronteggiati poco dopo le 23, e dalle parole, in breve tempo, si è passati alle botte. Stando ad alcune testimonianze, allo scontro sarebbero arrivati giovani di origine sudamericana da un lato, balcanica dall'altro. Ancora da chiarire le ragioni della lite, anche se pare possa esserci qualche comportamento poco consono adottato nei confronti di una o più ragazze alla base della discussione.

Chi ha assistito alla scena ha chiamato le forze dell'ordine, ma all'arrivo dei carabinieri in strada non c'era più nessuno. E a quanto pare nessuno sarebbe ricorso alle cure del Pronto soccorso. Sono in corso le indagini per identificare i protagonisti dell'episodio e capirne le cause.