TAVAGNACCO - Alle 17.45 di martedì 22 ottobre i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato in via Ferrara, in comune di Tavagnacco.

A scontrarsi sono state due autovetture, con i tre occupanti che sono stati trasportati all'ospedale civile di Udine con più ambulanze. Sul psoto anche le forze dell'ordine.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++