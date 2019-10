Andos di Udine: la solidarietà sfila in passerella

TRIVIGNANO UDINESE - Una serata dedicata alla moda e alla bellezza, ma con un intento solidale: l'appuntamento è per il 25 ottobre (a ingresso gratuito), nel Folador di Villa Rubini di Merlana (Trivignano Udinese) con la sfilata benefica organizzata dall'Associazione Donne Operate al Seno di Udine e Miramode di Tricesimo, nel mese della prevenzione contro il carcinoma mammario.

L’EVENTO - Dalle 20.30, l'evento prenderà il via nello splendido edificio ottocentesco con una degustazione di vini e prodotti tipici regionali, con un aperitivo allietato dalla musica del violinista Gabriele Saro e dalle coreografie della scuola di danza ArtBalletto di Udine. La serata, presentata dalla giornalista Francesca Spangaro, proseguirà poi con la sfilata in passerella durante la quale si potranno ammirare gli abiti da sposa e da cerimonia dell'anteprima 2020; per l'occasione i vestiti saranno indossati non solo dalle modelle professioniste, ma anche da alcune donne dell'Andos di Udine, a simboleggiare che la bellezza femminile non finisce con la malattia.

GLI ABITI - Nel corso dell'iniziativa, saranno messi all'asta due abiti da cerimonia di Miramode e un'opera dell'artista Giorgio Celiberti: il ricavato verrà devoluto all'Andos di Udine, che lo userà per sostenere la borsa di studio alla Breast Unit dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, ideata dall'associazione stessa per supportare la ricerca contro il tumore al seno. Da oltre 30 anni, infatti, l’Associazione Donne Operate al Seno del capoluogo friulano, cui ogni anno si rivolgono più di un centinaio di donne, opera a fianco di chi è stato colpito da neoplasia mammaria, dando supporto psicologico, consigli nutrizionali e consulenza chirurgica e legale, fornendo parrucche alle pazienti operate all’ospedale di Udine e aiuto economico per il tatuaggio dell’areola mammaria, nonché organizzando raccolte fondi, convegni, incontri e attività di informazione e sensibilizzazione sul tema. L'evento ha il patrocinio dei Comuni di Santa Maria La Longa, Pavia di Udine e Tricesimo, della Camera di Commercio di Pordenone e Udine e di turismo Fvg ed è realizzato con la collaborazione di Unci-Udine, Ial Fvg, Coveg, ArtBalletto, Caffetteria Gangi, Distillerie Nonino, Vino e Spumanti Lorenzonetto, Sincero.