Il Comune finanzia l’acquisto di mezzi green e la rimozione dell’amianto

PRADAMANO – L’assessorato all’Ambiente del Comune di Pradamano ha promosso la pubblicazione di due bandi 'green' per diffondere le buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale. Il primo, come informa l’assessore Diana Miani, riguarda la concessione di incentivi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da parte di privati, il secondo l’assegnazione di contributi per l’acquisto di macchine da giardinaggio a basso impatto ambientale. Quest’ultima è una novità assoluta per il Comune di Pradamano.

«Come annunciato in campagna elettorale dalla nostra lista – chiarisce l’assessore Miani – abbiamo messo a bilancio dei fondi per favorire l’acquisto, da parte dei residenti, di macchine da giardinaggio a minori impatti ambientali. Come previsto nel bando pubblicato in questi giorni, si potrà fare domanda da lunedì 21 ottobre e fino al 29 novembre. Una scelta ben precisa di questa amministrazione – aggiunge l’esponente della lista Pradamano al Centro – che ha messo a disposizione un plafond di 5 mila euro». I contributi possono essere richiesti da residenti in possesso di un’abitazione con giardino a uso esclusivo per comprare, ad esempio, un trattorino tagliaerba, un robot tagliaerba o biotrituratori. Tra le caratteristiche dei mezzi richieste, il fatto che siano dotati di triturazione e di riduzione dello scarto verde e delle foglie e del sistema «Mulching» (sminuzzamento dell’erba, senza asporto del materiale di risulta). Il contributo, a fondo perduto, sarà pari al 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 400 euro.

Per la rimozione dell’amianto, il Comune mette a disposizione 10 mila euro. Come previsto dal bando, possono presentare domanda persone fisiche proprietarie o titolari di diritto reale di godimento (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù) su immobili a uso residenziale e loro pertinenze, o enti condominiali. Anche in questo caso l’entità del contributo ammonta al 50% della spesa per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. La scadenza è fissata al 29 novembre. «Si tratta di due azioni concrete nell’ambito della sostenibilità ambientale – conclude l’assessore Miani –. Il nostro Comune vuole darsi da fare in maniera diretta anche per fare da esempio ai cittadini, che sempre di più dovranno adottare buone pratiche per il rispetto dell’ambiente che ci circonda».