Due pedoni investiti davanti all'hotel Là di Moret

UDINE - Due persone sono state investite, nella serata di mercoledì 23 ottobre, tra Udine e Tavagnacco, su uno dei passaggi pedonali nei pressi dell'hotel Là di Moret.

Due persone in ospedale

A finire in ospedale, dopo essere stati soccorsi dal personale del 118, sono stati due residenti di Udine, una 48enne e una 53enne. Pur non essendo gravi sono stati comunque portati in ospedale per accertamenti.

Rilievi della Polizia locale

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Udine, che dovranno stabilire le ragioni per le quale l'83enne alla guida di una Fiat Punto non si è accorto delle due persone sulle strisce pedonali, travolgendole. Notevoli i disagi al traffico, tanto che è stato necessario l'intervento di un'auto della Polizia per regolare la viabilità.