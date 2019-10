Un musicista friulano protagonista di X Factor

UDINE – C’è una ragione in più per seguire, quest’anno, il talent show X Factor. Uno dei concorrenti selezionati, infatti, è un friulano. Si tratta di Loris Venier, musicista 21enne originario di Majano. Insieme a Giulia Benvenuto dà vita ai 'Seawards', band scelta da Samuel per la 13edizione del programma tv in onda da questa sera alle 21.15 su Sky Uno.

Il 21enne ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 11 anni per poi continuare il suo percorso alla Rock School di Londra. Da circa un anno è uno degli insegnanti della The Groove Factory di Torreano di Martignacco.

Loris è conosciuto non solo per la sua passione per la musica. Ha lavorato, infatti, all’osteria Da Teresina di via Sarpi, a Udine, e quindi il suo viso è noto a molti ragazzi che negli ultimi tempi hanno frequentato il locale. Ora non resta che seguirlo in questa sua avventura a X Factor sostenendolo affinchè esca il più tardi possibile.