Operazione delle Fiamme Gialle: in manette noto imprenditore udinese

UDINE - E' in corso una vasta operazione da parte della Guardia di Finanza di Udine con arresti, perquisizioni e sequestri nell’ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

Nel mirino un'azienda che assiste anziani

Al centro delle indagini una società attiva nel settore dell’assistenza per anziani, autosufficienti e non, e nella gestione di comunità terapeutiche - riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative in tutto il territorio nazionale.

8 le persone arrestate

Il fondatore del gruppo, un imprenditore udinese piuttosto noto, anche per i suoi trascorsi politici, sarebbe fino in manette insieme ad altre 7 persone. Sequestrati beni per 10 milioni di euro.

