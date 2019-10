Rubano l'auto e gli svagligiano casa: preso uno dei ladri

PALMANOVA – Tutto è nato dal furto di un’auto avvenuto la sera del 30 agosto a Gonars. I ladri oltre ad avere messo le mani sulla carta di circolazione del mezzo, erano riusciti a prendere le chiavi di casa del proprietario risalendo alla sua identità tramite i documenti. Si erano quindi diretti nell’abitazione rubando contanti e beni preziosi per un valore di circa 2 mila euro.

Preso uno degli autori del furto

Ne è nata un’indagine da parte del Norm dei carabinieri della Compagnia di Palmanova che, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine, ha consentito prima di rintracciare la vettura rubata, poi uno degli autori del colpo, Steven Held.

L'arresto a Ruda

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato a Ruda e arrestato in seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Udine il 14 ottobre. L’uomo è stato accompagnato in via Spalato a disposizione dell’autorità giudiziaria.