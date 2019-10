I carabinieri sequestrano cinque cuccioli di simil Bulldog (Bouledogue) Francese

TARVISIO - I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Tarvisio hanno sequestrato, nella notte di venerdì 11 ottobre, cinque cuccioli di simil Bulldog (Bouledogue) Francese della società ‘I Cuccioli di Carlotta’, in relazione al reato di traffico illecito di animali da compagnia. Sequestrati delle forze dell’ordine anche l’autovettura e i documenti relativi agli animali sui quali sono in corso verifiche in ordine all’autenticità.

Verifiche in corso sulla razza

I cani erano trasportati dallo stesso titolare della società slovacca, P.P. e da K.B., che tra i propri clienti annoverano diversi personaggi famosi e volti noti dello sport e dello spettacolo. Il colore del mantello (grigio) di quattro cuccioli trasportati, tutti simil Bulldog Francesi venduti come ‘esotici’ a prezzi altissimi, genera sospetti sul fatto che il colore grigio e gli occhi chiari possano essere il frutto di manipolazioni genetiche e sono in corso di approfondimento le indagini parentali e di laboratorio per verificare se tali manipolazioni possano determinare un danno per la salute degli animali.

I carabinieri cercano testimoni

L’indagine è condotta dalla Procura di Ravenna. Chiunque abbia informazioni su eventuali problemi sanitari o sulla documentazione relativa ai cani provenienti dalla società ‘I Cuccioli di Carlotta’ è invitato a riferire alle autorità tramite l’indirizzo e-mail rgpcitescdo@carabinieri.it.