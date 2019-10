L’attimo fuggente inaugura la Stagione di Prosa del Teatrone

UDINE - È stato uno dei più grandi successi cinematografici di sempre e ora arriva finalmente anche sul palcoscenico: da martedì 29 a giovedì 31 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine arriva L’attimo fuggente, spettacolo di apertura della ventitreesima stagione di Prosa nonché prima versione italiana del film capolavoro di Peter Weir firmata per le scene da Tom Schulman, premio Oscar per la sceneggiatura originale.

AL TEATRONE - Lo spettacolo è diretto da Marco Iacomelli, firma autorevole del teatro italiano e regista di numerosi spettacoli di successo del repertorio teatrale musicale nazionale e internazionale. Nel ruolo del carismatico professor Keating troveremo Ettore Bassi, fra i più amati interpreti italiani per il teatro, il cinema e la televisione e, accanto a lui, un gruppo affiatatissimo di giovani attori: sono loro i ragazzi della conformista Welton Academy cui il professor Keating insegnerà a seguire passioni e slanci, magnifici e talvolta irrazionali, per renderli consapevolmente adulti. Regia associata di Costanza Filaroni, scene e costumi di Maria Carla Ricotti, disegno luci di Valerio Tiberi, disegno fonico di Donato Pepe. Produzione STM Live in collaborazione con ErreTiTeatro30 e il sostegno di Fondazione CRT.

CASA TEATRO - «L’attimo fuggente è uno spettacolo sull’esperienza interiore della libertà – ricorda il Direttore artistico Prosa Giuseppe Bevilacqua – Ed è proprio la libertà, la lotta implicita per essa che accompagna ogni anelito sociale il tema centrale anche degli appuntamenti di Casa Teatro che si intersecano allo spettacolo. Perché la libertà è poesia necessaria per i personaggi del teatro, ma anche per tutti noi». Saranno due infatti gli appuntamenti di Casa Teatro che accompagneranno lo spettacolo e costituiranno occasione di dialogo fra gli attori protagonisti, il pubblico e personalità di particolare rilevanza culturale: si inizia martedì 29 ottobre, alle ore 19 nello spazio Fantoni, con Il Profumo della Libertà, una conversazione sulla filosofia del profumo fra il maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro e il direttore artistico prosa Giuseppe Bevilacqua. Mercoledì 30 ottobre alle 17.30, invece, Ettore Bassi e la Compagnia dello spettacolo parteciperanno nel foyer del Teatro all’incontro dal titolo Nel Verso della Libertà. Interverrà Gian Mario Villalta, poeta e scrittore. Conduzione a cura di Antonio Caiazza, giornalista e scrittore.

BIGLIETTI - Biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine aperta dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. L’acquisto dei biglietti è possibile anche a partire da un’ora e mezza prima dello spettacolo presso gli sportelli di via Trento 4, online 24 ore su 24 su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, nei punti vivaticket e alla Libreria Feltrinelli di Udine (Via Canciani), il venerdì mattina dalle 9.30 alle 13. Per info: tel. 0432.248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.