Esce di strada in tangenziale: ferito un 43enne

UDINE - Una Fiat Punto con alla guida un 43enne di Fagagna è uscita di strada lungo la tangenziale, all'altezza dell'uscita in viale Monsignor Nogara. L'incidente si è verificato nella serata di sabato 26 ottobre.

L'auto è finita in una scarpata ribaltandosi. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a far uscire l'automobilista dall'abitacolo. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche il personale del 118, che hanno trasportato il 43enne in ospedale.

Ci sono stati disagi alla circolazione veicolare, rientrati nel giro di un'ora.