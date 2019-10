UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 28 ottobre, prevede al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili foschie o nebbie in pianura, poi in giornata sarà probabile un progressivo aumento della nuvolosità su tutte le zone.

Le temperature inizieranno a calare di qualche grado, specie nei valori massimi. Dalla serata sarà possibile qualche debole pioggia, specie sui monti.