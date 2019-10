UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 29 ottobre prevede cielo coperto con piogge in genere deboli o moderate, probabilmente più abbondanti sulla costa dove soffierà Bora moderata al mattino, sostenuta dal pomeriggio.

Temperature massime in diminuzione e zero termico in calo a 2.000 metri circa nella notte quando la Bora, sulla costa, potrà essere forte.