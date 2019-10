Ai Rizzi è iniziata la distribuzione dei bidoncini per il porta a porta

UDINE - E' stata avviata la distribuzione dei bidoncini di plastica (insieme alle istruzioni per il conferimento e al calendario dei passaggi) per il nuovo servizio di raccolta 'casa per casa' messo a punto da Net e Comune di Udine con l'obiettivo di aumentare la percentuale di differenziata.

Prime consegne lunedì pomeriggio

I primi kit sono stati consegnati lunedì pomeriggio ai Rizzi, zone che insieme a San Domenico, Cormôr e San Rocco esordiranno con il porta a porta a partire da lunedì 2 dicembre. Gli addetti della Onofaro Antonino srl di Naso (Messina), la ditta che si è aggiudicata l’appalto, hanno fatto il giro nelle case che si affacciano sulla piazza dei Rizzi, consegnando cinque bidoncini a ciascun nucleo famigliare: marrone per l’umido e poi altri quattro tutti grigi. A cambiare è la tonalità del coperchio: blu per la carta, giallo per la plastica, verde per vetro e alluminio, e grigio per l'indifferenziato.

Previsti incontri informativi

Tra la popolazione non mancano gli scettici sul nuovo servizio, ma Net e Comune assicurano che nei prossimi 30 giorni si terranno una serie di incontri tecnici nei quartieri per convincere i residenti sulla bontà del porta a porta. Nel frattempo, chi non è stato trovato a casa, può chiedere un nuovo passaggio contattando il numero 3293147381 passando direttamente nella sede Net di via Gonars 40.

(© Diario)

(© Diario)

(© Diario)

(© Diario)