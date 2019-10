Articoli di moda contraffatti: 93 'falsi' intercettati a Tarvisio

TARVISIO – Gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio, durante un’attività di controllo del territorio sulla strada statale Pontebbana, all’altezza dell’abitato di Ugovizza, hanno controllato un furgone Mercedes con targa rumena proveniente dall’Ucraina. A bordo cinque cittadini ucraini diretti a Napoli. Gli agenti, insospettiti dalla poca chiarezza del conducente in merito alle ragioni del viaggio intrapreso, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. All’interno del vano posteriore, nascosti dietro derrate alimentari, sono saltati fuori 5 grandi cartoni con all’interno numerosi articoli di alta moda risultati in seguito contraffatti.

Prodotti realizzati in Cina

Nello specifico borse, pochette, portafogli e scarpe a firma di marchi famosi quali Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent e Louis Vuitton. Il conducente e i 4 occupanti sono stati portati negli uffici del Settore di Frontiera per gli accertamenti di rito e per ulteriori precisazioni in merito alla provenienza e destinazione della merce. Decisivo a tal proposito è stato l’intuito degli agenti i quali grazie a una semplice applicazione installata sullo smartphone hanno effettuato la scannerizzazione del ‘QR code’ presente su alcuni prodotti, che rimandava a un sito web di matrice cinese e di presunta provenienza illecita.

Una persona è stata denunciata

Terminati gli accertamenti e a seguito di attività info-investigativa, gli operatori hanno proceduto al sequestro dei beni. La merce, 93 oggetti in tutto, era diretta nella città di Napoli così come risultato dall’ indirizzo di spedizione affisso su ciascun cartone, scritto in lingua Ucraina e poi tradotto da uno dei passeggeri. Il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.