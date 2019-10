UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 31 ottobre prevede, nella notte e fino a giovedì mattina cielo coperto con deboli precipitazioni sparse; quota neve oltre i 1000 metri circa, ma nel Tarvisiano fino a 600 metri circa.

In giornata miglioramento e prevarrà cielo poco nuvoloso su gran parte della regione, ad eccezione del Tarvisiano dove rimarrà coperto e farà freddo. Per tutto il periodo soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.