Altra sconfitta per l'Udinese: al Friuli passa la Roma

UDINE - Nella 10^ giornata della Serie A Tim, l'Udinese cede il passo in casa 4-0 contro la Roma. Mister Tudor sceglie il modulo 3-5-2, Fonseca il 4-2-3-1.

Gara che entra nel vivo all'11' con la sassata in diagonale, dal limite, di Pastore, palla che sibila il palo. Un minuto dopo fuga di Lasagna sulla destra palla al piede, poi si accentra per concludere ma sulla traiettoria c'è Smalling che con il corpo ribatte. Al 13' Roma in vantaggio. Cross a tagliare di Kolarov, errore di Samir al centro, ne approfitta Zaniolo che in diagonale infila Musso. Al 29' se va via Kluivert, tunnel a Mandragora, palla per Zaniolo che spara fuori da buona posizione. Al 31' Okaka si invola verso la porta, Fazio lo stende. Per Irrati è rosso diretto. Roma in dieci. Si va al riposo sull'1-0 per la Roma.

Nella ripresa al 48' punizione di Kolarov, vola Musso a deviare in angolo. Al 51' da calcio d'angolo di Veretout, in mischia arriva Smalling che appoggia in rete per il 2-0. Al 54' azione di contropiede di Pastore, pallone per Kluivert e gol del 3-0. Al 57' conclusione per i bianconeri con Jajalo, il tiro dalla distanza è parato da Pau Lopez. Al 58' palla perfetta di Zaniolo per Dzeko, destro che non inquadra la porta. Al 59' ancora Dzeko, diagonale velenoso e paratona di Musso.

Minuto 64'. Mani in area di Becao, Irrati indica il dischetto. Kolarov fa 4-0 dagli 11 metri al 65'. Al 74' da registrare il colpo di testa di Samir e parata di Pau Lopez, mentre al 76' sassata di Jajalo dalla distanza e palla vicino al palo. Finisce 4-0 per la Roma e per l'Udinese subito testa alla trasferta di Genova.