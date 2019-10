Taylor Mega senza veli contro la violenza sulle donne

UDINE – Nuda contro la violenza sulle donne. E’ l’ultima 'trovata' della friulana Taylor Mega (al secolo Elisia Todesco) che ha deciso di spogliarsi per il calendario di For Men Magazine.

«Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario For Men Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione ‘Wall of Dolls’ che lotta da anni contro la violenza sulle donne. Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabú – ha detto la friulana – invece di considerarla qualcosa di naturale. Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata. Dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia». Questo il messaggio postato sui social dall’influencer.

Gli scatti di Taylor, che si annunciano ‘bollenti’ sono stati realizzati dal fotografo Dario Plozzer. «È proprio il caso di dire che quest'anno abbiamo realizzato un Mega Maxi Calendario - afferma il direttore di For Men Magazine, Andrea Biavardi -. La protagonista dei 12 mesi più bollenti dell'editoria italiana è infatti una delle più belle e prorompenti protagoniste dello star system. È un’influencer di primissimo piano e manager di se stessa».