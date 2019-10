The Musical Box arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

UDINE - The Musical Box è il più importante tributo al mondo a una delle band che ha scritto la storia del progressive rock: i Genesis. Canadesi, i The Musical Box sono capaci di ricreare alla perfezione i suoni e le atmosfere di questa leggendaria prog rock band, tanto da essere considerati universalmente il progetto più fedele a quello dei mitici Peter Gabriel e Steve Hackett. In questi mesi il gruppo, guidato da Denis Gagné e François Gagnon sta affrontando un lungo tour mondiale che li porterà anche nel nostro paese il prossimo autunno. L’unica data nel Nordest del nuovo spettacolo ‘A Genesis Extravaganza Volume 2’, sarà il prossimo 20 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 21.00). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro stesso, sono già in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

LA BAND - ‘The Musical Box’ è la band canadese che meglio di tutti al mondo è capace di far rivivere le emozioni del repertorio dei Genesis. Formatasi a Montreal (Quebec), dal 1993 ricrea fedelmente le performance della leggendaria rock band britannica, tanto da essere l’unica tribute band ufficialmente approvata da Peter Gabriel e compagni, i quali hanno elogiato i musicisti per l’accurata ricostruzione dei loro concerti storici. Il gruppo porta sul palco le composizioni iconiche del periodo 1970 – 1977, passando per ‘Trespass’, ‘Nursery Cryme’, ‘Foxtrot’, ‘Selling England by the Pound’, ‘The Lamb Lies Down on Broadway’, ‘A Trick of the Tail’ e ‘Wind & Wuthering’. The Musical Box hanno presentato i loro concerti in tutto il mondo a più di un milione di spettatori, in venue come la Royal Albert Hall di Londra, l'Olympia di Parigi e il Bell Center di Montreal. Moltissimi critici musicali che hanno scritto del tour non nutrono dubbi: lo show è assolutamente identico a quello che i Genesis portarono in giro tra il ’73 e il ’74. Tant’è, gli stessi Peter Gabriel, Phil Collins, Steve Hackett, Tony Banks e Mike Rutherford, i cinque mattatori di quella stagione irripetibile, hanno dato il loro consenso all'operazione. E c'è di più: si racconta infatti che Peter Gabriel avrebbe portato il figlio a vedere lo spettacolo per mostrargli ‘cosa faceva il padre quand'era giovane...’. Attualmente la band è composta da Denis Gagné (Peter Gabriel), François Gagnon (Steve Hackett), Sébastien Lamothe (Mike Rutherford), Ian Benhamou (Tony Banks) e Bob St-Laurent (Phil Collins). Ora il gruppo porta sui principali palchi europei e mondiali lo spettacolo ‘A Genesis Extravaganza Volume 2’. Fra i prossimi spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine anche il concerto ‘PFM canta De André’, in programma il prossimo 12 novembre. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it.