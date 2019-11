Butta a terra una ragazzina in bicicletta e si allontana

UDINE – La Polizia locale è alla ricerca di un’automobilista che alla guida della sua Mercedes ha gettato a terra una ragazzina in sella alla sua bicicletta. Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio poco dopo le 13 in via Planis. La ragazzina stava procedendo in direzione di via Umago quando, all’altezza del bar ‘Da Ado’ è stata urtata dall’auto, finendo sull’asfalto.

La donna si è fermata per capire le condizioni della ragazzina, e dopo aver ricevuto rassicurazioni sul suo stato di salute, se n’è andata senza lasciare le sue generalità. Il padre della ragazzina l’ha comunque accompagnata al pronto soccorso per accertamenti. La Polizia locale cerca testimoni in grado di risalire all’identità dell’automobilista. I numeri da contattare sono 04321272333 / 1272322 / 1272829.